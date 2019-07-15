عضو بالنصر يطالب عبد المهدي بإسترجاع الاموال التي دفعها لكردستان

طالب عضو ائتلاف النصر جبار الشمري، الاثنين، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بـ"إسترجاع" الاموال التي دفعها لاقليم كردستان كرواتب، داعيا الحكومة الى الالتفات الى مطالب الشعب. وقال الشمري في حديث لبرنامج "المناورة" الذي تبثه الفضائية السومرية، إن "عادل عبد المهدي تساهل كثيرا مع كردستان واعطاهم ما لا يستحقون، وهذا حصل بسبب ضعف الحكومة"، مشيرا الى ان "رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي عندما اعطى تلك المبالغ لكردستان، كانت هناك اتفاقات مع الاقليم".



واضاف الشمري، أنه "على عادل عبد المهدي ان يسترجع الاموال التي دفعها لكردستان، لانه اعطى تلك الاموال دون استلام عائدات النفط"، مستدركا "نتمنى ان لا يحدث شيء للحكومة، وان تلتفت لمطالب الشعب".

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