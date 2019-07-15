عبد المهدي يؤكد للسفير البحريني حرص العراق على أمن السفارات والبعثات

وذكر مكتب عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس مجلس الوزراء استقبل، اليوم، سفير مملكة البحرين في بغداد، الذي نقل تحيات ملك البحرين وتقديره لجهود الحكومة العراقية واجراءاتها وحرصها على العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين".وشدد رئيس الوزراء خلال اللقاء، على أن "العراق يعتز بعلاقاته بأشقائه وتطوير العلاقات مع مملكة البحرين لما فيه صالح الشعبين الشقيقين"، مرحباً بـ "عودة السفير ومزاولته عمله في بغداد وحرص العراق على أمن السفارات والبعثات الدبلوماسية وانسيابية عملها".

وأعرب عبد المهدي عن "تقديره للبحرين لتعاونها في هذا المجال وحرصها على العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين".