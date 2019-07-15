اعلن الحوثيون، الاثنين، عن استهداف قاعدة الملك خالد ومواقع عسكرية في السعودية ونقل موقع "سبوتنيك" عن الحوثيين قولهم إنه "تم مهاجمة قاعدة الملك خالد الجوية ومواقع عسكرية اخرى في السعودية"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة الملك خالد ومواقع عسكرية في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.