تطبيق ذكي يمنح الموظفين إجازات مرضية في هذا البلد العربي

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تحرص السعودية على أتمتة جميع التعاملات الحكومية حرصاً منها على راحة المواطنين، وأداء معاملاتهم بأفضل شكل دون الاضطرار إلى الوقوف في طوابير، وإضاعة كثيرٍ من وقتهم.
ومن هذا المنطلق، وافق الملك سلمان بن عبدالعزيز على مقترح اعتماد منصة "صحة" لمنح الإجازات المرضية لموظفي الدولة، وربطها إلكترونياً مع وزارة الخدمة المدنية التي ستقوم باعتماد الإجازات المرضية الصادرة من المنصة لموظفي الدولة.
وكانت وزارة الصحة قد أطلقت تطبيق "صحة" قبل عامين لخدمة القطاع الصحي في السعودية من خلال تقديم خدمات إلكترونية معتمدة من قِبل الوزارة، وأنشأت المنصة لتتماشى مع "رؤية السعودية 2030"، وتفعيلاً للتوجه الحكومي بأتمتة وتوحيد الإجراءات والخدمات، وتسهيلها في جميع الجهات الصحية.
وتشمل المنصة كثيراً من الخدمات الصحية تحت مظلة منظومة الصحة وقطاعاتها المتنوعة للأفراد من المنشآت الطبية، منها الحصول على استشارة طبية مرئية من أطباء معتمدين من وزارة الصحة عبر الهواتف الذكية.
وإضافة إلى هذا التطبيق، توجد تطبيقات أخرى ذات مهام مختلفة، تتبع وزارة الصحة، حرصاً منها على استثمار التقنيات الحديثة في خدمة المجتمع في المجال الصحي، وتسهيل شؤون المواطنين.
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