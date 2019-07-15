موقع مختص: غالبية الجنس البشري في إيران هم عرب

ونشر موقع "ناشيونال جيوغرافيك" أول خريطة للتاريخ البشري في العالم، ضمن مشروع كبير لدراسة، متعددة السنوات تقوم على فحص أصول البشر وجذورهم، ومدى التداخل في الأصول والأعراق البشرية، لتنتهي هذه الدراسة إلى نتائج تُظهر حجم التداخل الكبير ودرجة التجانس بين الأمم والشعوب في مختلف أنحاء الكرة الأرضية.وأكدت الدراسة أن "نسبة العرب بين السكان في إيران تصل إلى 56%، فيما تروج إيران أن تلك النسبة لا تتجاوز 2%، بينما ذهبت بعض الإحصاءات إلى أنها 11% ".

وفي إيران عرقيات متعددة، تشمل الأكراد والتركمان والبلوش والأرمن والعرب وغيرهم، يتركزون شمال غربي البلاد وفي جنوبها الغربي.