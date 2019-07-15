اربيل وباريس يوقّعان مذكرة 'توأمة' في عدة مجالات

وذكرت وسائل إعلام محلية، ان "اجتماعاً عقد في العاصمة باريس بين وفد من اقليم كردستان برئاسة محافظ اربيل نوزاد هادي ووفد فرنسي ترأسه آن إيدالغو رئيسة بلدية باريس".

وأضافت أن "المذكرة تتضمن اتفاقاً بالتعاون والتنسيق الموسع في مجالات عديدة وخصوصا على الصعيد الاقتصادي والتراثي وحماية البيئة".

