وجبة الفطور هذه تجعلك تخسرين 5 كيلوغرامات في مدة قصيرة

وأشارت دراسة حديثة نشرت نتائجها في American Journal of Nutrition الى أن الأشخاص الذين يتناولون الفطور بانتظام هم أكثر قدرة من غيرهم على خسارة الوزن.

ومن الممكن الاعتماد على بعض انواع الفطور من اجل الحصول على جسم رشيق وتنظيف الامعاء من السموم التي قد تتراكم فيها، ومنها فطور الكاكاو.



ويمكن تحضير الوصفة من خلال هذه المكونات: 5 حبات خوخ، ملعقتي طعام من بذور الشوفان، كوب من لبن الكفير، ملعقة وسط من بودرة الكاكاو وملعقة وسط من بذور الكتان.

تقطع حبات الخوخ وتوضع في الماء المغلي لمدة 10 دقائق. في وعاء آخر تخلط بذور الكتان والشوفان مع لبن الكفير جيداً.

تخلط بعد ذلك كل المكونات للحصول على مزيج متجانس ليتم تناوله كوجبة فطور مغذية قد تساعد على خسارة ما لا يقل عن 5 كيلوغرامات في مدة قصيرة.

