بهذه الطريقة ميغان ماركل ترفع أرباح العائلة المالكة في بريطانيا

وبحسب وسائل الإعلام البريطانية، ارتفعت مبيعات السلع مثل اللوحات التذكارية والأقداح والفناجين من (18.2) مليون جنيه إسترليني في عام 2017، إلى (21.7)مليون جنيه في عام 2018.

وتحسنت مبيعات مجموعة "رويال كولكشن"، بشكل كبير بسبب سلسلة من اللحظات التاريخية على مدار العام، والتي تشمل على وجه الخصوص حفل زواج ميغان من الأمير هاري.



ومن الأحداث الملكية الأخرى التي رفعت أرقام الأرباح من بيع التذاكر في بريطانيا، ميلاد الأمير لويس، وزفاف الأميرة يوجين، وعيد ميلاد الأمير تشارلز الـ70.

وقال تيم نوكس، مدير صندوق "رويال كولكشن تراست": "إنه لمن دواعي سروري أن أنظر إلى سنة 2018 وهي السنة التي رحبنا فيها بعدد قياسي من الزوار في القصور، والتي حققت أيضا أعلى مستوى على الإطلاق بمبيعات التجزئة، حيث نظمنا 22 معرضا غير مسبوق في جميع أنحاء المملكة المتحدة".