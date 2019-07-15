نائب: فرص العمل متوفرة بالبلد لكن حيتان الفساد ابتلعتها

وقال العقابي في حديث لـ الخليج 365، إن "العراق لا يعاني من نقص فرص العمل كما يدعي البعض، فهناك احصائية اممية تشير بكل وضوح الى ان العراق فيه 750 الف عامل اجنبي وهنالك احصائية اخرى تشير الى ضعف هذا العدد واكثر بما يقارب ملوينين الى مليونين و250 الف عامل اجنبي"، مبينا ان "العراق فيه فرص عمل متوفرة بشكل كثير وتستوعب اعداد كبيرة جدا".واضاف العقابي، ان "حيتان الفساد والشركات التي تنظم عمل العمالة الاجنبية والمرتبطة باحزاب ومتنفذين فهي تحاول بشتى الطرق الاستيلاء وابتلاع فرص العمل من افواه الطاقات والشباب العراقي الى العمالة الاجنبية"، مشددا على ان "رئيس الوزراء مطالب بان يكون حازما بمواجهة هذا الملف والتصدي لمن يقف خلفه لانه باب من ابواب رزق الشباب العراقي وعوائلهم".

واكد العقابي، ان "اضاعة وتبديد ثروات البلد وطاقات شبابه هو امر غير مقبول لان فرص العمل متوفرة لكن نحتاج ان نكون امنيين عليها لانها فرصة مقدسة، وعلى الحكومة ايصالها بكل شفافية وامانة الى الشعب العراقي".

