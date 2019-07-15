عبد المهدي: العراق يرفض اي مشروع استيطاني في المنطقة

أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، رفض العراق لأي مشروع استيطاني في المنطقة، معتبراً أنه تمت مواجهة صفقة القرن "بشكل مشرف".
وأكد عبد المهدي، أن "موقف العراق ثابت من القضية الفلسطينية"، ماضياً إلى القول إن "العراق يرفض اي مشروع استيطاني في المنطقة".
وتابع، أنه "تمت مواجهة صفقة القرن بشكل مشرف، ومن أراد تمريرها أصبح في شك من إمكانية تحقيقها"، مؤكداً أن "قضية فلسطين قضيتنا ونقف مع الشعب الفلسطيني دون أي شروط أو تحفظ".
يشار إلى أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية وصل، صباح اليوم الاثنين، إلى بغداد في زيارة رسمية.
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