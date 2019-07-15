الخارجية تعلن ترحيل 33 من أطفال المتهمات الروسيات بالانتماء لداعش

وقالت الوزارة في بيان صدر، اليوم، وتلقت الخليج 365، نسخة منه، إنها تعمل عبر الدائرة القانونية بجهد عال مع الجهات المُختصة، وهي مجلس القضاء الأعلى، ووزارة العدل، والأجهزة الأمنية لحسم ملف ترحيل أطفال الدواعش إلى بلدانهم.وأوضحت الوزارة في بيانها أنها استثمرت اللقاءات الثنائية، وتوجيه البعثات العاملة في الخارج إلى دعوة جميع الدول التي لديها رعايا مُنضمين لتنظيم داعش الإرهابي من نساء وأطفالهن وأحداث ممن انتهت مُدة محكوميتهم أن تُنسق مع العراق عن طريق القنوات الدبلوماسية لأجل استلامهم؛ وهو ما يعكس رغبة السلطات العراقـية الجادة، والحقيقـية بالتعاون الكامل في هذا الصدد.

وتابعت أنه بالتنسيق مع السفارة الروسية لدى بغداد قامت السلطات العراقية بترحيل 33 طفلا من أطفال المتهمات الروسيات إلى جمهورية روسيا الاتحادية في 10/7/2019، إذ جرت هذه العملية بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما يخصُ التأكُد من رعويتهم، وتوفير الضمانات القانونية لحماية حُقوقهم.



وأشارت وزارة الخارجية الى أنها كانت قد شاركت في عدد من عمليات ترحيل الأطفال من مختلف الجنسيات، وعددهم 473 ومنها الروسية, والطاجيكية, والأذرية, والألمانية, والفرنسية, والجورجية, والبيلاروسية, والفنلندية, والأوكرانية, والتركية.

ودعت وزارة الخارجية في بيانها، جميع الدول إلى تكثيف الجُهُود لاستلام رعاياها المنخرطين ضمن صفوف تنظيم داعش الإرهابي من الأطفال المُودعين مع أمهاتهم المحكومات لدى دوائر الإصلاح العراقية, إضافة إلى الأحداث الذين انتهت مُدة محكوميتهم.

