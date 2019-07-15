قررت وزارة التربية، اليوم الاثنين، السماح لطلبة السادس الابتدائي والثالث المتوسط الراسبين بثلاثة دروس بإداء امتحانات الدور الثاني. وقالت الوزارة، إن "هيئة الرأي التي ترأسها وزير التربية وكالة قصي السهيل قررت السماح للطلبة الراسبين بثلاثة دروس في مرحلة الثالث المتوسط والسادس الابتدائي بإداء امتحانات الدور الثاني بدلاً من درسين".



وأضافت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "هذا الإجراء جاء تزامناً مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد".

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كانت هذه تفاصيل خبر قرار من التربية بخصوص طلبة السادس الابتدائي والثالث المتوسط الراسبين بثلاثة دروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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