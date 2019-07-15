وجهاء جسر ديالى يرفضون نقل مواد مشعة للتويثة واحدهم يوجه رسالة للحسناوي

عبر وجهاء منطقة جسر ديالى في بغداد، الاثنين، عن رفضهم لقرار نقل مواد مشعة من البصرة الى التويثة، فيما وجه احدهم رسالة الى النائبة اكتفاء الحسناوي.

وقال احد وجهاء المنطقة لـ الخليج 365، ان "هناك نية لجلب مواد سامة ومشعة الى التويثة"، مبينا "اننا نرفض جلب هذه المواد السامة لان هناك الفين حالة سرطان موجودة فيها".

واضاف "اننا سنقف كساتر امام اي قرار يؤخذ بهذا الصدد"، مشيرا الى ان "منطقة الثرثار جاهزة ومهيئة لذلك".

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وتابع "قبل وقت قصير جلبوا 500 برميل من هذه المواد دون علمنا"، مطالبا "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد هذا القرار".

من جهته اكد ممثل المجلس البلدي لناحية جسر ديالى ويدعى ابو فاروق لـ الخليج 365، ان "اهالي جسر ديالى يرفضون طمر اي مواد مشعة بالمنطقة"، محملا "وزير العلوم والتكنلوجيا مسؤولية نقل اي برميل للمنطقة".



فيما وجه مواطن اخر من وجهاء المنطقة رسالة الى النائبة اكتفاء الحسناوي "نقول لكي ان هذه البرلميل وعددها 1300 برميل ممكن طمرها في منزلك وليس في التويثة وسط العوائل"، مبينا انه "في حال تم طمر هذه البراميل في منطقتنا فستخرج جماهير التويثة لحرق منزلك".