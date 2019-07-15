بايدن عن حرب العراق: لقد خدعني بوش

في مسعى جو بايدن، نائب الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، لكسب ترشيح الحزب الديمقراطي للتنافس على رئاسة الولايات المتحدة العام المقبل، فهو يأمل أن تأتي هذه المرة "الثالثة" في تجربته بمفعول السحر.

وسبق لبايدن أن خاض المنافسات الأولية مع الحزب الديمقراطي في سبيل تحقيق أمله وذلك في عامي 1988 و2008 وفي كلا المرتين لم يتحقق حلمه. سيكون على بايدن أن يبرر الكثير من الأخطاء والإخفاقات في الماضي، وعلى رأسها دعمه لحرب العراق وفق موقع بريتبارت اليميني.



يرى جو بأن "السبب الوحيد وراء تصويته لدعم حرب العراق عام 2002 هو أنه كان يثق في ذلك الوقت بالرئيس جورج دبليو بوش". يرى جو بأن "السبب الوحيد وراء تصويته لدعم حرب العراق عام 2002 هو أنه كان يثق في ذلك الوقت بالرئيس جورج دبليو بوش". لكن الموقع الإخباري "بريتبارت" اعتبر، في مقال، أنه "بعبارة أخرى، فإن حديث بايدن الجديد، يشير إلى أن الخطأ قد تسبب فيه بوش الذي كذب عليه"، وهكذا يسعى بايدن لتبرئة نفسه. بوش "خدعني!"





وأضاف بايدن: "كان خطأي هو أن رأيت في عيني الرجل صدقاً وأنه لم يكن يكذب عليّ، لقد قال لي إنني لن أذهب إلى الحرب، فما نقوم به فقط يتعلق بموضوع المفتشين". يوم السبت صرح المرشح الديمقراطي الأكثر حظاً إلى الآن في استطلاعات الرأي، أن "الخطأ الذي ارتكبته أنني وثقت في بوش، الذي أعطاني تصريحاً واضحاً يتعلق باستقدام المفتشين لمعرفة ما يجري، هل كانوا ينتجون أسلحة نووية أم لا؟".وأضاف بايدن: "كان خطأي هو أن رأيت في عيني الرجل صدقاً وأنه لم يكن يكذب عليّ، لقد قال لي إنني لن أذهب إلى الحرب، فما نقوم به فقط يتعلق بموضوع المفتشين". وعلق موقع بريتبارت في تحليله لموقف بايدن، من أن المرشح بتصويره نفسه كشخص قد تم خداعه، قائلاً: "مثل هذه السذاجة قد تبدو غريبة على رجل كان قد بلغ الستين عام 2002، وقد خدم بالفعل في مجلس الشيوخ لمدة خمس فترات، بما في ذلك فترات طويلة في لجنة العلاقات الخارجية بل إنه كان في ذلك العام 2002 رئيساً لهذه اللجنة الموقرة". واعتبر الموقع أنه "لوضع الأمر بطريقة أخرى، فإنه إذا كان بايدن يمكن أن يبتلع الطعم بمثل هذه الطريقة.. حسناً، ربما لم يكن بايدن ذكياً.. وهناك احتمال آخر، بخلاف ما يقوله بايدن الآن وهو الاحتمال الذي يلائم الأدلة المتاحة، أن بايدن كان مؤيداً متحمساً لحرب العراق".

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حليف لإدارة بوش

