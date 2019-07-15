اناطة مهمة جديدة لكاسياس في بورتو

وكانت التقارير خلال الفترة الماضية قد أكدت أن الحارس الإسباني المخضرم لن يستطيع ممارسة كرة القدم مرة أخرى، حتى لا تتعرض حياته للخطر.

وأشار الموقع الرسمي لنادي بورتو أن "كاسياس سيكون لديه دور مع الإدارة الفنية للنادي في الموسم المقبل، تزامنًا مع فترة علاجه من مرضه".



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وتحدث لاعب ريال مدريد السابق في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: "سأفعل شيئًا مختلفًا عما كنت أفعله عادة".

وتابع: "وهو أن أكون متواجدًا في أرض الملعب، وسأحاول التنسيق بين عملي بالفريق وعملي في النادي".

وأضاف: "لقد تحدث معي المدرب في نهاية الموسم الماضي، عندما تعرضت لتلك الإصابة، وأخبرني برغبته في استمراري بالفريق وبالقرب من اللاعبين خاصة الأصغر سنًا".

وواصل تصريحاته: "لأنه سيكون هناك الكثير من التغييرات في تشكيل بورتو، وسأحاول بذل قصارى جهدي لمساعدة زملائي في الفريق".

