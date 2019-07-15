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اناطة مهمة جديدة لكاسياس في بورتو

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2019-07-15 | 13:46

اناطة مهمة جديدة لكاسياس في بورتو

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أصدر حارس مرمى نادي بورتو، إيكر كاسياس، بيانًا رسميًا عن مستقبله بعد إصابته قبل أسابيع بأزمة قلبية مفاجئة في تدريبات فريقه البرتغالي.
وكانت التقارير خلال الفترة الماضية قد أكدت أن الحارس الإسباني المخضرم لن يستطيع ممارسة كرة القدم مرة أخرى، حتى لا تتعرض حياته للخطر.

وأشار الموقع الرسمي لنادي بورتو أن "كاسياس سيكون لديه دور مع الإدارة الفنية للنادي في الموسم المقبل، تزامنًا مع فترة علاجه من مرضه".

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وتحدث لاعب السابق في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: "سأفعل شيئًا مختلفًا عما كنت أفعله عادة".

وتابع: "وهو أن أكون متواجدًا في أرض الملعب، وسأحاول التنسيق بين عملي بالفريق وعملي في النادي".

وأضاف: "لقد تحدث معي المدرب في نهاية الموسم الماضي، عندما تعرضت لتلك الإصابة، وأخبرني برغبته في استمراري بالفريق وبالقرب من اللاعبين خاصة الأصغر سنًا".

وواصل تصريحاته: "لأنه سيكون هناك الكثير من التغييرات في تشكيل بورتو، وسأحاول بذل قصارى جهدي لمساعدة زملائي في الفريق".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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