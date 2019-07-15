رئيس الوزراء الفلسطيني: وحدة العراق سند ليس لفلسطين فحسب بل للامة العربية

اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد انشتية، الاثنين، وحدة العراق بأنها سندا ليس لفلسطين فحسب بل للامة العربية جميعا، مشيدا بموقف العراق في مقاطعة مؤتمر صفقة القرن.
وقال انشتية في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره في العراقي عادل عبد المهدي وتابعته الخليج 365، إن "وحدة العراق سند ليس لفلسطين فحسب بل للامة العربية جميعا"، مشيدا بـ"جهود العراق في نزع فتيل الازمة بالمنطقة".
وأضاف انشتية، أن "شعبنا بقي ثابتا على ارضه ولم يستسلم او يهزم ولن يرضى الا بحقه"، مؤكدا بالقول، "وجدت لدى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الدعم من اهلنا في العراق، ونشيد بموقف العراق في مقاطعة مؤتمر صفقة القرن".
وأضاف انشتية، أن "شعبنا بقي ثابتا على ارضه ولم يستسلم او يهزم ولن يرضى الا بحقه"، مؤكدا بالقول، "وجدت لدى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الدعم من اهلنا في العراق، ونشيد بموقف العراق في مقاطعة مؤتمر صفقة القرن".
ووصل رئس الوزراء الفلسطيني محمد انشتية، اليوم الاثنين، الى بغداد في زيارة رسمية.
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