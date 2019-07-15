جديد 'آبل'... بصمة الإصبع تعود

وبحسب محلل "آبل"، مينغ تشي كو، فإن أحد طرازات آيفون على الأقل، والمتوقع إطلاقها عام 2020 يمكن أن يأتي بثقب للكاميرا الأمامية مثلما في هاتف غلاكسي S10، ومثل هذا النهج سيمكّن "آبل" من زيادة مساحة الشاشة.بصمة الإصبع تعودوتتماشى مذكرة المستثمر لمصرف كريدي سويس مع هذه المعلومات، حيث يكشف المحللون أن الموردين الصينيين يعملون حاليًا على ما يسمونه بـ"الشاشات الكاملة"، ومثل هذا النهج يعني أنه قد لا يكون متاحًا بالهاتف بصمة الوجه Face ID على الإطلاق واستبدالها ببصمة الإصبع.

ويمكن تضمين مستشعر بصمة الإصبع في زجاج الشاشة تمامًا مثل هاتف غلاكسي S10، ولكن في الوقت الحالي لم يعرف بعد ما إذا كانت آبل تريد استخدام هذا الإعداد على طراز واحد فقط أم على تشكيلة آيفون بالكامل.



وتعمل آبل بقوة على تطبيق ميزة بصمة الوجه، لذا يبدو أن التخلي عنها أمر مستحيل تمامًا في الوقت الحالي، ولكن بالنظر إلى أن الشركة تعمل على تطوير جهاز آيفون أرخص، فإن استبدال بصمة الوجه ببصمة الإصبع قد يكون أمرًا منطقيًا من منظور التكلفة.