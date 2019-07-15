حصلت الخليج 365 على وثيقة صادرة من وزارة العدل- دائرة كاتب العدل، اليوم الاثنين، تُنذر وزير المالية فؤاد حسين بضرورة تنفيذ المادة العاشرة من قانون الموازنة الاتحادية لهذا العام والخاصة بحصة اقليم كردستان من الأموال. وفيما يلي نسخة من الوثيقة..

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. توجيه انذار لوزير المالية بشأن تنفيذ المادة العاشرة من قانون الموازنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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