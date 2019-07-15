بيارق الخير يصدر بيانا بشأن استقالة 13 عضوا منه بينهم خالد العبيدي

اصدر حزب بيارق الخير، الاثنين، بيانا بشأن استقالة 13 عضوا منه بينهم وزير الدفاع خالد العبيدي.

وقال الحزب في بيان تلقت السومرية ينوز، نسخة منه ان "الأمين العام لحزب بيارق الخير مع الأمانة العامة والمجلس الاستشاري للحزب يرفضون بشدة ما ورد في بيان المجموعة التي يترأسها خالد العبيدي لأنه مستقيل من الأمانة العامة قبل الانتخابات في الـ15 من شباط عام 2018".

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واضاف ان "العبيدي انضم بعد ذلك إلى قائمة النصر وهو رئيس القائمة في نينوى ليومنا هذا"، مشيرا الى ان "بعض ممن وقفوا معه منهم ماهو مفصول من الحزب وآخر مستقيل وآخر يمارس نشاط سياسي بحزبين في ان واحد".

اعلن 13 قيادياً من اصل 19 في حزب "بيارق الخير"، امس الاحد، استقالة جماعية، عازين ذلك الى استقالة رئيس الحزب خالد العبيدي.