العشرات من خريجي كلية الآداب في الناصرية يتظاهرون للمطالبة بتعيينهم

تظاهر العشرات من خريجي كلية الاداب في الناصرية، اليوم الاثنين، للمطالبة بتعيينهم اسوة بخريجي الكليات الاساسية. وقال مراسل الخليج 365 في محافظة ذي قار، إن العشرات من خريجي كلية الاداب في مدينة الناصرية خرجوا، اليوم، بتظاهرة للمطالبة بتعيينهم اسوة بخريجي الكليات الاساسية كالتربية وان لايعتبرونهم كليات ساندة.



وأضاف المراسل، أن المتظاهرين رفعوا شعارات تدل على تهميشهم، فضلا عن تخصيص مرتب شهري لخريجي الاداب لحين التعيين.

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