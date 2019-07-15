رئيس الوزراء الفلسطيني يصل إلى بغداد

وصل رئس الوزراء الفلسطيني محمد انشتية، الاثنين، الى بغداد في زيارة رسمية.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوةز، إن "رئسي الوزراء الفلسطيني محمد انشتية وصل، ظهر اليوم، الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، "من المقرر ان يلتقي انشتية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وعدد من المسؤولين، بهدف بحث العلاقات بين البلدين والاوضاع في المنطقة".
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