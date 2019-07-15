عد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، الاثنين، بقاء القوات الأجنبية في العراق بأنه "مشروع تآمري جديد" يهدف إلى ضرب المنطقة بأكملها، داعياً القوى السياسية إلى العمل الجاد من أجل إخراج تلك القوات.
ومضى البعيجي إلى القول: "لا وجود لسيادة البلد ببقاء هذه الأعداد الكبيرة على أراضينا، بالرغم من أن الحكومة السابقة برئاسة (رئيس الوزراء الأسبق نوري) المالكي أخرجت هذه القوات، ولكن مع الأسف عادت بأعداد كبيرة بعد هجوم داعش الإرهابي على محافظاتنا".
وأضاف، أنه "لا يوجد سبب لبقاء هذه القوات الأجنبية على الأراضي العراقية، ومن يتحدث عن سيادة البلد عليه أن يدرك جيداً أن لا سيادة بوجود هذه الأعداد الكبيرة من القوات الأجنبية بمعداتها العسكرية على أراضينا، والحكومة لم تحرك ساكناً مع الأسف الشديد".
وتابع، أن "بقاء هذه القوات داخل الأراضي العراقية هو مشروع تآمري جديد يهدف إلى ضرب المنطقة بأكملها، لذلك على جميع القوى العراقية الوطنية أن تدرك خطورة الوضع وتعمل بروح واحدة لإخراج هذه القوات بأسرع وقت ممكن إن كانت هذه القوى السياسية جادة بالحفاظ على سيادة البلد من أي انتهاك خارجي".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب: بقاء القوات الأجنبية في العراق مشروع تآمري جديد يهدف لضرب المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.