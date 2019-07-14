ميمي يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الشرطة

وانتقل "ميمي" الى صفوف الدحيل القطري، حيث غادر العاصمة بغداد متوجهاً الى الدوحة فجر الخميس الماضي.

ونشر ميمي عبر حسابه الرسمي على "انستغرام" قائلاً: "الأعزاء محبي و جمهور نادي الشرطة.. ارتداء قميص الشرطة كان فخرا و شرفاً لي لطالما حلما به منذ طفولتي.. تمثيل الفريق الأول و تسجيل الأهداف و الفوز بالألقاب كانت أمنيات و تحققت بفضل الله ثم بدعمكم و دعم زملائي و مسؤولي النادي".



وتابع ان "كان ما حققته حتى الآن في مشواري البسيط يعد نجاحا فلكم الفضل بعد الله في ذلك.. الرحيل عن النادي هو خطوة جديدة مليئة بالتحديات أسعى من خلالها لرفع اسم و علم بلادي #العراق خارج الوطن حيث أتمنى أن أكون خير سفير و ممثل لنادي الشرطة و الشعب العراقي الحبيب.. أعدكم أن نلتقي يوماً و يلتم شملنا من جديد .. أتركوا لي مكاناً في قلوبكم و تمنوا لي التوفيق أينما ذهبت.. ابنكم مهند".

يذكر ان الشرطة توج رسمياً بلقب الدوري العراقي الممتاز للمرة الخامسة في تأريخه.