أكد رئيس المجلس الأعلى الاسلامي همام حمودي، الأحد، ان حكومة عادل عبد المهدي تحظى بدعم شعبي وبرلماني واسعين، فيما أشار إلى أن أي محاولة لاسقاط الحكومة مصيرها الفشل.
وأضاف ان "هناك توجه لحسم الدرجات الخاصة والمدراء العامين بعيدا عن المحاصصة من خلال لجنة تتولى تقييم المرشحين"، منتقداً "أزدواجية مواقف بعض الكتل التي اعلنت اطلاق يد عبد المهدي في وقت ما زالت تتصارع على حصصها".
وأكد حمودي، أن "العراق بعد انتصاره في الحرب بحاجة ماسة لرص الصفوف والاستقرار للنهوض باقتصاده واعادة إعمار مادمرته الحرب"، منوها إلى أن "المجلس الأعلى ستكون له مواقف حازمة تجاه اي أخطاء او انحراف في مسار العمل الحكومي".
كانت هذه تفاصيل خبر حمودي: أي محاولة لاسقاط الحكومة مصيرها الفشل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.