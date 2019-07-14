النفط يقهر القوة الجوية ويقدم لقب الدوري على طبق من ذهب للشرطة

وتناوب على تسجيل ثنائية النفط كل من مازن فياض وفرحان شكور في الدقيقتين 37 و50، فيما جاء هدف القوة الجوية الوحيد عن طريق المهاجم عماد محسن في الدقيقة 69 من علامة الجزاء.

الخسارة جمدت رصيد القوة الجوية عند النقطة 78 في وصافة الترتيب، فيما رفع الفوز، رصيد النفط الى النقطة 57 في المركز الرابع.



وبنتيجة المباراة، اصبح فريق الشرطة بطلاً للدوري الممتاز لموسم 2018/ 2019 وللمرة الخامسة في تأريخه.