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النفط يقهر القوة الجوية ويقدم لقب الدوري على طبق من ذهب للشرطة

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2019-07-14 | 18:52

النفط يقهر القوة الجوية ويقدم لقب الدوري على طبق من ذهب للشرطة

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قدم فريق النفط خدمة كبيرة لنادي الشرطة، بتغلبه على القوة الجوية 2-1 في المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات الاسبوع 17 من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وتناوب على تسجيل ثنائية النفط كل من مازن فياض وفرحان شكور في الدقيقتين 37 و50، فيما جاء هدف القوة الجوية الوحيد عن طريق المهاجم عماد محسن في الدقيقة 69 من علامة الجزاء.

الخسارة جمدت رصيد القوة الجوية عند النقطة 78 في وصافة الترتيب، فيما رفع الفوز، رصيد النفط الى النقطة 57 في المركز الرابع.


وبنتيجة المباراة، اصبح فريق الشرطة بطلاً للدوري الممتاز لموسم 2018/ 2019 وللمرة الخامسة في تأريخه.
محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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