الكمارك: ماضون بتعظيم الإيرادات المالية ولن توقفنا محاولات البعض في مصادرة جهودنا

وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الهيئة العامة للكمارك تستنكر الخطاب القائم على مصادرة جهود المخلصين من رجالاتها"، مؤكدة أنه "من المؤسف ان يعمد المتكئون على ارائكهم الى نسف جهود العاملين دون ادنى موضوعية وان يسعى الجالسون في الظل الى تقليل من جهود موظفي الكمارك الذين يقضون نهارهم في اشعة الشمس الحارقه وان يعمدوا الى ممارسة الوصاية والحلول ومصادرة انجازات الهيئة".وأضافت "أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن جباية الرسوم الكمركية وتنفيذ السياسة المالية وممارسة الرقابة الكمركية على حدودها وفقا لاحكام قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 النافذ"، مبينة أن "الرسوم المستوفاة تدخل في حساب مغلق يتم تحويله لاحقا الى حساب وزارة المالية ويخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية ولا يمكن ان نجد تفسيرا علميا او عمليا لقيام الجهات الاخرى بهذا الدور".

وأكدت الهيئة أن "تعظيم الايرادات الكمركية وبالاخص ما تم نشره من ايرادات كمرك طريبيل جاء نتيجة لجهود ادارة الكمارك وتوحيد اجراءاتها وتصديها لروؤس الفساد"، داعية الجهات العاملة معها الى "مراجعة وتطبيق القانون وتوفير البيئة المناسبة والبنى التحتية والخدمات الاساسية ليتسنى لها بعد ذلك المضي قدماً في رفد ميزانية الدولة بالايرادات الكمركية".

