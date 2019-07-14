التعداد السكاني في أميركا.. وما الذي يريد ترامب تغييره

كما أظهرت إضافة شخص واحد لإجمالي عدد سكان الولايات المتحدة كل 14 ثانية، أي مليونين و252 ألفا و571 شخصا سنويا، ومولد طفل جديد كل ثماني ثوان، ووفاة شخص كل 12 ثانية، واستقبال مهاجر جديد كل 34 ثانية، أي 927 ألفا و529 مهاجرا سنويا.لكن بيانات تلك الساعة ليست موضوع اعتراف أو اعتبار من قبل الدستور الأميركي، الذي يطالب بإجراء تعداد عام للسكان كل عشر سنوات.

وفي سابقة تعد الأولى من نوعها، يريد الرئيس دونالد ترامب أن تتضمن أسئلة التعداد السكاني المقرر إجراؤه العام المقبل سؤالا عن جنسية الشخص، وهل هو أو هي ممن يحمل الجنسية الأميركية؟ لكن رغبة ترامب قوبلت برفض الديمقراطيين، وجرى تصعيد القضية للمحكمة العليا للبت فيها.

ويرغب ترامب في إضافة سؤال يتعلق بالجنسية في استمارة التعداد القادم لسكان الولايات المتحدة: "هل تحمل جنسية الولايات المتحدة؟"، وهو سؤال لم يرد في استمارات الإحصاء منذ عام 1950.



ويرى الديمقراطيون أن السؤال "يعكس موقفا عدائيا" من المهاجرين، ويثير مخاوفهم، ويجنبهم المشاركة في ظل الجو السائد والسياسات المعادية للمهاجرين، إضافة إلى انتهاكه الدستور.

على النقيض من الموقف السابق يرى الجمهوريون أن السؤال يسهم في التحديد الدقيق لعدد المواطنين الأميركيين، وهو سؤال معقول ومنطقي لمعرفة عدد الأميركيين وعدد غير الأميركيين.

وستكون هذه المرة الأولى التي يُسمح فيها بإدخال بيانات الأشخاص عن طريق الإنترنت، أو ملء بيانات استمارة إحصاء ورقية، أو الاتصال برقم هاتف حكومي.

كما تعد هذه المرة الأولى التي يُجرى فيها التعداد مصاحبا لتنامي وسائل التواصل الاجتماعي، وانتشار الحملات السياسية المؤيدة والمعارضة للتعداد وأسئلته، وهو ما سيؤثر على تناول قضية التعداد في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.