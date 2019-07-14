المنافذ: منفذ طريبيل يسجل ايرادا يوميا يتجاوز المليار ونصف المليار دينار

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأحد، عن تسجيل ايرادا يوميا يتجاوز المليار ونصف المليار دينار في منفذ طريبيل.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "تسجيل ارتفاع في واردات منفذ طريبيل الحدودي ليوم أمس، حيث وصلت الايرادات الى مليار وتسعمائة مليون جاء ذلك نتيجة تشديد الرقابة والمتابعة المستمرة من قبل رئيس الهيأة وقسم والبحث والتحري وجهود وتعاون الدوائر العاملة في المنفذ كون المسؤولية تضامنية بين الجهات المعنية".



وأضافت الهيئة، أن "ذلك جاء نتيجحة الإجراءات المشددة التي تم اتخاذها من قبل الهيئة، والذي نتج عنها احباط العديد من محاولات التهريب بكافة أشكاله والحد من المساس بالأمن القومي للبلاد من خلال أداء الواجب الوظيفي بكل مهنية وفرض السلطة الكمركية في جميع المنافذ الحدودية".