زلزال مدمّر يضرب اندونيسيا

وذكرت الهيئة في بيان، أن "مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات في منطقة تبعد 168 كيلومتراً إلى الجنوب والجنوب الشرقي من تيرنات".

واستبعدت وكالة الأرصاد الإندونيسية احتمال وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) بسبب الزلزال، كما أظهر موقع الوكالة على الإنترنت أن تابعا قوته 5.8 درجة وقع بعد نحو 30 دقيقة من الزلزال.



ونقلت "رويترز" عن إكسان سوبور وهو مسؤول في الوكالة الإندونيسية المعنية بتخفيف آثار الكوارث قوله، ”لم تردنا بعد تقارير عن وقوع أضرار في البنية التحتية“.

وأضاف”لكن الناس أصيبوا بالذعر وركضوا من منازلهم، وبعض الذين يسكنون قرب المحيط بدأوا في الانتقال لمناطق أعلى“.