زلزال مدمّر يضرب اندونيسيا

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الأحد، بأن زلزالاً قوته 7.3 درجة ضرب منطقة تقع إلى جنوب شرق مدينة تيرنات في أرخبيل الملوك في شرق إندونيسيا.
واستبعدت وكالة الأرصاد الإندونيسية احتمال وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) بسبب الزلزال، كما أظهر موقع الوكالة على الإنترنت أن تابعا قوته 5.8 درجة وقع بعد نحو 30 دقيقة من الزلزال.
ونقلت "رويترز" عن إكسان سوبور وهو مسؤول في الوكالة الإندونيسية المعنية بتخفيف آثار الكوارث قوله، ”لم تردنا بعد تقارير عن وقوع أضرار في البنية التحتية“.
وأضاف”لكن الناس أصيبوا بالذعر وركضوا من منازلهم، وبعض الذين يسكنون قرب المحيط بدأوا في الانتقال لمناطق أعلى“.
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