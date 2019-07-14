الدفاع الجزائرية تعلن ضبط خلية إرهابية خططت لاستهداف متظاهرين

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الأحد، ضبط خمسة عناصر إرهابية كانت تخطط لتنفيذ هجمات "تستهدف المتظاهرين السلميين"، باستخدام عبوات متفجرة.
وأضاف أنه "تبعاً للعمليات التي مكنت من توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة، من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني خلال الفترة من 03 إلى 07 يوليو 2019".
وكان الجزائريون قد خرجوا في احتجاجات مستمرة، أشعلها ترشيح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة نفسه لولاية رئاسية خامسة، بالرغم من تدهور حالته الصحية.
وأسفرت التظاهرات الشعبية عن تنحي بوتفليقة، تبعها تعيين عبد القادر بن صالح رئيسا للبلاد في التاسع من أبريل الماضي، لمدة 90 يوما، وفقا للمادة 102 من الدستور.
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