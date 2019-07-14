احباط محاولة لتهريب 16 سيارة الى العراق

أعلنت السلطات الجمركية في جمرك بوابة البصرة، الأحد، عن احباط محاولة تهريب 16 سيارة الى داخل العراق.
وقالت هيئة الجمارك في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "السلطات الجمركية في جمرك بوابة البصرة تمكنت اليوم الأحد وبالتعاون مع شرطة الجمارك من ضبط (١٦) سيارة دون الموديل المسموح بأستيراده في مخالفة للقرارات والتعليمات النافذة".
واضافت ان "السيارات كانت مخفية داخل ٤ حاويات حجم٤٠ قدم في محاولة لتهريبها"، مشيرة الى ان "ضبطها تم من قبل لجنة الكشف بالتعاون مع شرطة الجمارك العاملة بالمنفذ."
وأكدت الهيئة "إحالتها للقضاء لأتخاذ الأجراءات القانونية بحقها".
يذكر ان الهيئة العامة للجمارك تفرض اجراءات مشددة في المطارات والمنافذ الحدودية تسيطر من خلالها على عمليات الأدخال للمواد والبضائع المخالفة للقوانين والتعليمات النافذة.
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