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السيطرة على حريق البصرة دون خسائر بشرية

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أعلن مدير الدفاع المدني في البصرة العميد تحسين الساري، الأحد، السيطرة على الحريق الذي اندلع في محال وسط المحافظة دون خسائر بشرية.
وقال اليساري في حديث لـ الخليج 365، إنه "تمت السيطرة على حريق البصرة بمشاركة ٥ فرق، دون أية إصابات بشرية تذكر".

وكان مصدر في الشرطة أفاد، اليوم الأحد، باندلاع حريق داخل محال للأثاث والسيراميك في شارع "كازينو لبنان" وسط البصرة.


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