السيطرة على حريق البصرة دون خسائر بشرية

وقال اليساري في حديث لـ الخليج 365، إنه "تمت السيطرة على حريق البصرة بمشاركة ٥ فرق، دون أية إصابات بشرية تذكر".

وكان مصدر في الشرطة أفاد، اليوم الأحد، باندلاع حريق داخل محال للأثاث والسيراميك في شارع "كازينو لبنان" وسط البصرة.

