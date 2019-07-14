بالصور.. حريق البصرة

تواصل فرق الدفاع المدني عملية اخماد الحريق الذي اندلع اليوم في محال تجارية للسيراميك ومعرض للاثاث وسط البصرة. وبحسب مصدر امني لـ الخليج 365، فأن "الحريق ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية". يذكر أن عدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي. Advertisements



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