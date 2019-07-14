بالوثيقة.. الخارجية تنقل اربعة سفراء الى بغداد

قررت وزارة الخاجية، نقل اربعة سفراء الى مركز الووزارة في بغداد بعد انتهاء مهام عملهم. والقرار تضمن مقل السفير صالح التميمي في لندن والسفير علي العامري في بيروت والسفير عبد الله الجبوري في جاكارتا والسفير علي ياسين في اسلام اباد، الى العاصمة بغداد.

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