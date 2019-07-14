انتشال جثة طفل بالعاشرة من عمره قضى غرقاً في كربلاء

أعلنت قيادة شرطة كربلاء المقدسة، الاحد، عن تمكن مفارز الشرطة النهرية من انتشال جثة طفل قضى غرقاً في احد الانهر الفرعية داخل قضاء الهندية شرقي المحافظة.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مفارز شرطة النجدة النهرية تلقت نداء استغاثة يفيد بوجود جثة طفل يبلغ العاشرة من عمره قضى غرقاً في في احد الانهر الفرعية التابعة لنهر الفرات وهو من اهالي منطقة الطنبي داخل قضاء الهندية".
واضاف ان "المفارز الامنية بعد البحث والتحري تمكنت وبجهود كبيرة ومتميزة من انتشال الجثة واحالتها الى دائرة الطب العدلي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
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