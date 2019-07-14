التعليمات الخاصة باعادة المفسوخة عقودهم بجهاز مكافحة الارهاب

اعلن جهاز مكافحة الارهاب، الاحد، التعليمات الخاصة باعادة المفسوخة عقودهم في جهاز مكافحة الارهاب.

وجاء في بيان مكافحة الارهاب الذي تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "اللجنة المركزية تدعو لاستقبال الضباط والمراتب المفسوخة عقودهم بعد تاريخ ١٠ حزيران ٢٠١٤.

وادناه نص التعليمات:

على المنتسبين من الضباط والمراتب من (ذوي الشهداء الدرجة الاولى والثانية (الاب، الام، الاخت، الاخ) والمهجرين قسرا من محافظاتهم والجرحى) مراجعة اكاديمية جهاز مكافحة الإرهاب قاعة الشهيد اللواء فاضل جميل برواري للفترة من ( ٢٠ وحتى ٢٧) تموز الحالي وحسب الجدول ادناه والمعتمد على الحروف الابجدية لاغراض اجراء المقابلة الشخصية من قبل اللجنة بغية النظر في اعادتهم الى الخدمة :

١. يوم السبت ٢٠ تموز ٢٠١٩ الحروف (أ،ب،ت،ث،ج).

٢. يوم الاحد ٢١ تموز ٢٠١٩ الحروف (ح،خ،د،ذ،ر،ز).

٣. يوم الإثنين ٢٢ تموز ٢٠١٩ الحروف (س،ش،ص،ض،ط،ظ).

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٤. يوم الثلاثاء ٢٣ تموز ٢٠١٩ الحروف(ع،غ،ف،ق).

٥. يوم الاربعاء ٢٤ تموز ٢٠١٩ الحروف (ك،ل،م،ن).

٦. يوم الخميس ٢٥ تموز ٢٠١٩ الحروف(هـ،و،ي).

٧. يوم السبت ٢٧ تموز ٢٠١٩ لكافة المتخلفين عن الجدول اعلاه.

وتشمل هذه الدعوة الغائبين والهاربين من منتسبي الجهاز للمرة الاولى فقط .

كما يشترط جلب المستمسكات الاصولية الخاصة لمن لم يجلبها في المرة السابقة مع (٤) صورة حديثة.