مقتل وزير نفط 'داعش' بعملية نفذت بالتنسيق مع التحالف الدولي

اعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، عن مقتل وزير النفط لدى داعش المدعو "ثابت صبحي فهد الاحمد" بعملية نوعية نفذت بالتنسيق مع التحالف الدولي.

وذكرت "قسد" في بيان لها، انهم "عثروا ايضا خلال العملية على اسلحة نوعية بمنزله"، لافتة الى "تفكيك عبوة ناسفة بقرية ابو حمام في ريف دير الزور".

ويعد "ثابت صبحي فهد الاحمد" من أهم قيادات "داعش" في منطقة الصور بريف دير الزور، وكان أحد أكبر ممولي التنظيم والمسؤول عن بيع النفط وتهريبه ويعتبر العقل الاقتصادي لـ"داعش".