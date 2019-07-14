في يوم الحسم.. تعرف على سيناريوهات تتويج الشرطة بالدوري الممتاز

ويحاول متصدر الترتيب الشرطة، حسم اللقب قبل جولتين من نهاية البطولة، حيث سيواجه الميناء على ملعب الفيحاء في تمام الساعة السابعة و15 دقيقة عصراً، فيما ما زال القوة الجوية يراهن على أمله في المنافسة على اللقب عندما يواجه النفط على ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة السادسة مساءً.8 نقاط فقط تفصل المتصدر القيثارة الخضراء عن الوصيف الصقور، فالأول يمتلك 86 نقطة والوصيف 78 نقطة.

وسجل الشرطة 71 هدفاً وتلقت شباكه 53 ويبلغ فارق الاهداف 53، أم القوة الجوية، فسجل 53 هدفاً وتلقى 24 ولديه فارق 29.

وفي حال حقق الشرطة الفوز في مباراة اليوم سيتوج رسمياً بلقب الدوري العراقي، أما في حال تعادل، وفي المقابل تغلب القوة الجوية على النفط، سيحسم الشرطة اللقب "اكلينيكاً" كون فريق الصقور لن يتمكن من تسجيل ما يقارب 24 هدفاً في مباراتين.



وبدوره فإن القوة الجوية في حال حقق اي نتيجة اخرى غير الفوز على النفط، فإن اللقب سيذهب مباشرة الى الشرطة.

يذكر ان اليوم سيشهد اقامة مباراة ثالثة ستجمع بين امانة بغداد والنجف على ملعب النجف