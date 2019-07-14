العثور على جثة رجل قضى رمياً بالرصاص شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة أمنية عثرت على جثة رجل مجهول الهوية مرمية باحدى الساحات المتروكة ضمن منطقة بوب الشام، وبدت على الجثة آثار إطلاق نار بمنطقة الرأس".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوة الأمنية نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي من أجل اتخاذ اللازم".



يشار إلى أن القوات الأمنية تعثر بين الحين والآخر على جثث مجهولة الهوية بمناطق مختلفة من العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، بحسب مصادر أمنية.