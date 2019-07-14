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هيت تستفيق على تفجير أحد منازل داعش

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افاد مصدر أمني في شرطة الانبار، اليوم الاحد، بتفجير منزل يعود لأحد عناصر تنظيم داعش وسط قضاء هيت غربي المحافظة.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مجموعة مسلحة مجهولة الهوية فجرت عبوات ناسفة زرعتها داخل منزل يعود لأحد عناصر داعش في منطقة حي البكر وسط قضاء هيت"، مرجحا أن "يكون الحادث بدوافع إنتقامية".

واضاف المصدر، إنه "لم تقع اي اصابات بشرية كون المنزل خالٍ من ساكنيه ومهجور منذ سنتين، لافتا الى أن القوات الامنية طوقت مكان الحادث واجرت تفتيشا للمنازل المحيطة بالمنزل تحسبا لأي عبوات اخرى قد تستهدف المدنيين الابرياء".


واشار الى ان "تفجير اليوم هو الثالث خلال هذا الاسبوع والذي يستهدف منازل تعود لعناصر التنظيم".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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