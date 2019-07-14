هيت تستفيق على تفجير أحد منازل داعش

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مجموعة مسلحة مجهولة الهوية فجرت عبوات ناسفة زرعتها داخل منزل يعود لأحد عناصر داعش في منطقة حي البكر وسط قضاء هيت"، مرجحا أن "يكون الحادث بدوافع إنتقامية".

واضاف المصدر، إنه "لم تقع اي اصابات بشرية كون المنزل خالٍ من ساكنيه ومهجور منذ سنتين، لافتا الى أن القوات الامنية طوقت مكان الحادث واجرت تفتيشا للمنازل المحيطة بالمنزل تحسبا لأي عبوات اخرى قد تستهدف المدنيين الابرياء".



واشار الى ان "تفجير اليوم هو الثالث خلال هذا الاسبوع والذي يستهدف منازل تعود لعناصر التنظيم".