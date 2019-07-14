هيت تستفيق على تفجير أحد منازل داعش

افاد مصدر أمني في شرطة الانبار، اليوم الاحد، بتفجير منزل يعود لأحد عناصر تنظيم داعش وسط قضاء هيت غربي المحافظة.
واضاف المصدر، إنه "لم تقع اي اصابات بشرية كون المنزل خالٍ من ساكنيه ومهجور منذ سنتين، لافتا الى أن القوات الامنية طوقت مكان الحادث واجرت تفتيشا للمنازل المحيطة بالمنزل تحسبا لأي عبوات اخرى قد تستهدف المدنيين الابرياء".
واشار الى ان "تفجير اليوم هو الثالث خلال هذا الاسبوع والذي يستهدف منازل تعود لعناصر التنظيم".
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