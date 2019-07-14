منظمة نسوية عراقية: لا نعرف سارة عيدان ولا المسابقة التي فازت بها

اكدت نظمة المرأة والمستقبل العراقية، انها لا تعرف سارة عيدان ولا المسابقة التي فازت بها، فيما اشارت الى ان عيدان لا تعرف التاريخ الحديث للمنطقة.

وقالت رئيسة المنظمة ندى الجبوري إنه "على صعيد العمل النسوي والعمل بالمجتمع المدني لا أحد يعرف من هي سارة عيدان، وكونها ملكة جمال العراق أيضا لا أحد يعرف اين كانت هذه المسابقة".

وأضافت ان "ثقافة عيدان يجعل ما صرحت به لا يمثل سوى وجهة نظرها الخاصة، كشابة فتية، قليلة الخبرة والمعرفة"، مشيرة الى "انني "أجزم أنها لا تعرف التاريخ الحديث للمنطقة".

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وحول توقيت تصريحات عيدان عقب الضجة التي أحدثتها تصريحات السفير العراقي بواشنطن بشأن العلاقات مع إسرائيل، قالت الجبوري إنه "لا توجد أي علاقة بينها وسفير العراق في واشنطن، الذي تمت فبركة حواره بشكل آخر".

وكانت عيدان قد قالت في تصريحات خاصة، "هل يعقل هذا الكلام؟ هناك إرهابيون عراقيون مثل أبو بكر البغدادي لم يسحبوا جنسيتهم وأنا تسحب مني جنسيتي بسبب تعبيري عن رأيي؟"، وجاء ذلك تعليقا على المطالبة بسحب جنسيتها العراقية بسبب تصريحات لها في الأمم المتحدة.

وتجدد عيدان التي تحمل الجنسيتين، العراقية والأمريكية، دعوتها بلدها الأم لتحقيق السلام مع إسرائيل، ووصفها لحركة حماس بـ"الإرهابية".