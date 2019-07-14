سائرون: عبد المهدي يعتمد على منهاج العبادي وليس برنامجا خاص به

دعا نائب عن تحالف سائرون، الاحد، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لأن يكون واضحا في تقديم منهاج وبرامج وخطط واقعية رقمية يطلع عليها الشعب العراقي ويصادق عليها البرلمان، مشيرا الى ان رئيس الحكومة الحالية اعتمد على منهاج وبرنامج للحكومة السابقة وليس برنامجا خاصا به.

وقال رياض المسعودي ، في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك ملاحظات طرحتها بعض الكتل السياسية في بداية تقديم البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي ترتبط بطبيعة المنهاج والبرنامج كونه نفس البرنامج المقدم من الحكومة السابقة برئاسة حيدر العبادي ، لكن الاعلام لم يسلط الضوء على تلك الجزئية بسبب تسارع الاحداث وضبابية المشهد السياسي بتلك المرحلة"، مبينا ان "عبد المهدي كان الاجدر به تقديم برنامج مختلف وخاص به ينطبق على معطيات المرحلة والواقع وليس الاعتماد على برنامج لحكومة سابقة".



واضاف المسعودي، ان "البرنامج الحكومي متلكأ ومن يتحمل المسؤولية هي الحكومة فقط لان الكتل السياسية لم تقف عائقا امام تطبيق البرنامج الحكومي ولايوجد اي تكبيل للحكومة من قبل الكتل السياسية"، لافتا الى ان "رئيس الوزراء عليه المشاركة مع الجميع في صناعة القرار لكن مايجري الان هي قرارات واجراءات بطيئة ولاتوجد اولويات لتطبيق البرنامج الحكومي وكان الاجدر به ان يختار قطاعات ضمن اولويات لحل مشاكلها تدريجيا".



واكد المسعودي، ان "عمل الوزارات وملف الدرجات الخاصة جميعها امور لا تعرقل عمل الحكومة لان الجميع بالوكالة او الاصالة فهم يمارسون اعملهم بشكل طبيعي ولا يمكن التذرع بهذا الامر لتبرير عدم تطبيق البرنامج الحكومي"، داعيا رئيس الوزراء ، ان "يكون واضحا في تقديم برامج وخطط واقعية رقمية ويطلع عليها الشعب العراقي ويصادق عليها البرلمان كي تسير الامور بشكل سلس وبما يطمح له المواطن".