نائب يكشف عن وجود فساد كبير في عقد تكسي بغداد

كشف رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى وعضو لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية النائب برهان المعموري، الاحد، عن وجود فساد كبير في عقد تكسي بغداد، داعيا وزارة النقل والأجهزة الأمنية الى رفع جميع العوائق امام المواطنين وفتح طريق المطار.

وقال المعموري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "افتتاح طريق مطار بغداد حالة إيجابية وهذا يعني ان العراق مستقر امنياً"، مشدداً على ضرورة ان "تزيل وزارة النقل والأجهزة الأمنية جميع العوائق امام المواطن".

وأضاف المعموري ان "هناك عوائق تمنع فتح طريق المطار امام المواطنين ومنها تكسي بغداد"، لافتاً الى ان "عقد تكسي بغداد يشوبه فساد كبير وليس من الضروري فرض مبالغ كبيرة على المواطن".

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وأوضح المعموري ان "الأسعار التي تفرض على المواطنين غير موجودة في كل العالم"، لافتا الى ان "لجنة الخدمات ستدرس عقد تكسي بغداد واحالته الى الجهات المختصة".

وطالبت لجنة الخدمات النيابية، في 29 حزيران 2019، وزارة النقل بعدم تمديد عقود الشراكة مع تكسي بغداد والبصرة، فيما دعت اللجنة الى فتح المجال امام المواطنين للدخول الى المطار اسوة بباقي مطارات العالم.