صحيفة: نواب عراقيون ممنوعون من السفر الى امريكا

ذكرت صحيفة عربية، ان هناك نواب عراقيين ممنوعين من السفر الى الولايات المتحدة الاميركية، فيما اشارت الى وجود مساع لالغاء هذا القرار.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي قوله ان "بعض البرلمانيين ممنوعون من دخول أميركا، بسبب مواقفهم المتكررة المناوئة لواشنطن"، مشيرة إلى "إجراء اتصالات دبلوماسية تهدف للاستفهام عن سبب المنع".

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واشار المصدر إلى ان "هناك مساع لالغاء أي عقوبة قد تُفرض عليهم من قبل أي دولة، والمطالبة بالتعامل معهم كبقية العراقيين بغض النظر عن أدوارهم السياسية والأمنية".

يذكر ان عدد من النواب طالبوا في اكثر من مرة باخراج القوات الاميركية من العراق، وتبنوا تشريع قانون بشأن ذلك.