حقيقة استهداف اسايش السليمانية بصاروخ

كشفت مديرية اسايش غرب السليمانية، الاحد، حقيقة تعرض مبناها الى قصف بصاروخ.

وقالت المديرية في بيان لها تابعته الخليج 365، ان "مواقع اخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي تناقلت خبرا يفيد بوقوع هجوم على مبنى مديرية اسايش غرب السليمانية".

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واضافت ان "هذا الخبر عار عن الصحة، وغير صحيح بأي شكل من الأشكال"، موضحا ان "ما حدث هو مجرد سماع صوت انفجار صغير على طريق كركوك – السليمانية، والتحقيق جار بشأن الحادث".

وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بتعرض مقر اسايش غرب السليمانية بهجوم مسلح بصاروخ نوع RBG7.