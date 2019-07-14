بالصورة..قائد شرطة واسط يزور الضابط المعتدى عليه بسيطرة اللج

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زار قائد شرطة محافظة واسط، السبت، الضابط المعتدى عليه من قبل المحافظ في سيطرة اللج.
وقال مصدر محلي في حديث لـ الخليج 365، ان " قائد شرطة واسط اللواء علاء غريب الزبيدي زار مساء اليوم سيطرة اللج، والتقى بالضابط الذي تم الاعتداء عليه من قبل المحافظ محمد المياحي".
واضاف ان "الزبيدي قدم للضباط كافة الدعم والاسناد".
وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من اليوم السبت، فيديو يظهر قيام محافظ واسط محمد المياحي بالاعتداء على أحد الضباط في سيطرة اللج بمحافظة واسط.
فيما وجّه وزير الداخلية ياسين الياسري، بسحب الحماية من محافظ واسط بعد اعتدائه على الضابط.
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