بالفيديو.. محافظ واسط يكشف تفاصيل ما حدث بسيطرة اللج

كشف محافظ واسط محمد المياحي، السبت، تفاصيل ما حدث بسيطرة اللج في المحافظة، مشيراً الى أن الضابط الذي تعرض للاعتداء اعطى تبريرات غير منطقية للازدحامات.
وقال المياحي في تصريح صحافي، إنه "كانت هناك ازدحامات ظهراً قرب سيطرة اللج والضابط كان يتحدث بطريقة اعطى تبريرات غير منطقية".
وأضاف أن "الضابط تحدث معي وكان لم يحدث شي ولم يشعر بمسؤولية"، مؤكداً أن "التصرف الذي بدر مني هو ليس للتقليل من شأن القوات الامنية".
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تناقلت في وقت سابق من، اليوم السبت، فيديو يظهر قيام محافظ واسط محمد المياحي بالاعتداء على أحد الضباط في سيطرة اللج بمحافظة واسط.
وجّه وزير الداخلية ياسين الياسري، السبت، بسحب الحماية من محافظ واسط بعد اعتدائه على ضابط بإحدى السيطرات.
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