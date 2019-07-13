هندية تضع مولودا في حج هذا العام وتطلق عليه اسما مميزا

سلمت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أول شهادة ميلاد لحاج من الجالية الهندية يدعى ديل شاد حيث وضعت زوجته مولودها بالمدينة المنورة، واتفقوا على تسميته بـ"أحمد المدينة"، وفقما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
وأوضح المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر، بأن وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن الجلعود، وجه بتسليم شهادة الميلاد لوالد الطفل بمقر إقامتهما بالمدينة المنورة، لتسهيل الإجراءات عليهما.
وأضاف الجاسر أن الأحوال المدنية هي الجهة الرسمية المعنية بإثبات وتسجيل الواقعات المدنية لضيوف الرحمن ومنها الولادة.
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