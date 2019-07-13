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شرطة واسط تنفي تقديم قائد الشرطة استقالته

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نفت قيادة شرطة واسط، السبت، تقديم قائدها استقالته من منصبه.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "لا صحة لما تداولته بعض الصفحات الوهمية عبر شبكة التواصل الاجتماعي والتي تدعي بان قائد شرطة واسط اللواء علاء غريب الزبيدي قد ناشد وزير الداخلية ويروم فيها استقالته".

 

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واضافت ان "هذا الخبر كاذب"، داعية الى "توخي الدقة في نقل المعلومة".

 

ونشرت عدد من الصفحات على الفيسبوك، خبرا تضمن ان قائد شرطة واسط اللواء علاء غريب الزبيدي قدم استقالته من منصبه على خلفية اعتداء المحافظ محمد المياحي على احد الضباط في سيطرة اللج بالمحافظة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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