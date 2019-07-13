السامرائي يدعو حكومة الإقليم الجديدة لحل جميع المشاكل العالقة مع المركز

دعا رئيس حزب المسار المدني مثنى السامرائي، السبت، حكومة إقليم كردستان الجديدة لحل جميع المشاكل العالقة مع المركز، معربا عن امله بخطوات إيجابية شجاعة بهذا الشأن.
وقال السامرائي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نرحب بالتشكيلة الحكومية الجديدة في الإقليم برئاسة مسرور البارزاني ومتفائلون بها"، معرباً عن امله بـ"نجاحها في أداء مهماتها الوطنية، والاستفادة من دروس التجارب السابقة لما فيه خير جميع العراقيين".
واضاف السامرائي "نتوقع من حكومة الإقليم خطوات إيجابية شجاعة لحل جميع المشكلات مع المركز سواء في الجانب السياسي أو الاقتصادي بعيداً عن الحزازات التي تولدت طوال السنوات الماضية والتي تسببت بإضعاف الثقة وأدت إلى خسارة العديد من الفرص على جميع مكونات الشعب العراقي ومنها المكون الكردي".
ودعا السامرائي حكومة إقليم كردستان الجديدة إلى "العمل الجاد لحل جميع المشكلات العالقة بين الإقليم والمركز وتخطي كل المعوقات التي تحول دون ذلك بمرونة عالية وروح إيجابية، وبما يحافظ على المصالح الوطنية العليا للبلاد ويشيع أجواء الاستقرار ويحفز التنمية ويحقق الازدهار المنشود في جميع محافظات العراق ومنها محافظات الإقليم".
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